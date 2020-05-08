Шойгу отдал приказ о салютах в честь 75-й годовщины Победы

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета «Красная звезда».
Шойгу отдал приказ о салютах в честь 75-й годовщины Победы
  • АГН «Москва»

«В ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов приказываю 9 мая 2020 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты... тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — говорится в приказе.

Салюты пройдут в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Шойгу также поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и личный состав Вооружённых сил России с праздником Победы.

«По сей день в каждой семье, в каждом доме помнят и ценят тот великий подвиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды во имя свободы и независимости родной Отчизны», — подчеркнул глава Минобороны России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не приходить на салют 9 мая, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить