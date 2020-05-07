Собянин призвал жителей Москвы не приходить на салют 9 мая
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«Не надо приходить на салют, не надо устраивать толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение», — заявил он.
Сотрудники правоохранительных органов будут следить за соблюдением горожанами режима самоизоляции.
Собянин попросил жителей посмотреть пролёт самолётов и салют в День Победы «со своих балконов, если это возможно, или по телевидению».
Ранее сообщалось, что в Москве закроют проход к смотровым площадкам и набережным в День Победы.