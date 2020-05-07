Собянин призвал жителей Москвы не приходить на салют 9 мая

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» призвал москвичей не выходить на улицы во время салюта 9 мая, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Собянин призвал жителей Москвы не приходить на салют 9 мая
  • ©mos.ru

«Не надо приходить на салют, не надо устраивать толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение», — заявил он.

Сотрудники правоохранительных органов будут следить за соблюдением горожанами режима самоизоляции. 

Собянин попросил жителей посмотреть пролёт самолётов и салют в День Победы «со своих балконов, если это возможно, или по телевидению».

Ранее сообщалось, что в Москве закроют проход к смотровым площадкам и набережным в День Победы.

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