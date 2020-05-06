В Москве закроют проход к смотровым площадкам и набережным в День Победы

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В Москве закроют проход к смотровым площадкам и набережным 9 мая, а праздничный салют в честь Дня Победы можно будет увидеть по видеотрансляции или из окон своих домов.
В Москве закроют проход к смотровым площадкам и набережным в День Победы
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного Главконтроля Евгения Данчикова.

«Обязательно будут приняты дополнительные меры по обеспечению порядка и усилены действующие. Те территории, которые могут быть перекрыты, они сейчас уже перекрыты: парковые зоны, отдельные смотровые площадки. Будет вестись усиленный контроль с помощью камер видеонаблюдения и патрулирования», — заявил он.

Как напомнил Данчиков, в Москве по-прежнему действует режим самоизоляции. Он призвал граждан не планировать никаких мероприятий, прогулок, самостоятельных запусков салютов.

«Будет вестись активная работа по пресечению подобных действий, в случае фиксирования нарушения режима самоизоляции будут составлены протоколы и наложены штрафы», — добавил Данчиков.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге прошла акция «Сад памяти», посвящённая 75-летию Победы.

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