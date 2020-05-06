В Москве закроют проход к смотровым площадкам и набережным в День Победы

В Москве закроют проход к смотровым площадкам и набережным 9 мая, а праздничный салют в честь Дня Победы можно будет увидеть по видеотрансляции или из окон своих домов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного Главконтроля Евгения Данчикова.

«Обязательно будут приняты дополнительные меры по обеспечению порядка и усилены действующие. Те территории, которые могут быть перекрыты, они сейчас уже перекрыты: парковые зоны, отдельные смотровые площадки. Будет вестись усиленный контроль с помощью камер видеонаблюдения и патрулирования», — заявил он.

Как напомнил Данчиков, в Москве по-прежнему действует режим самоизоляции. Он призвал граждан не планировать никаких мероприятий, прогулок, самостоятельных запусков салютов.

«Будет вестись активная работа по пресечению подобных действий, в случае фиксирования нарушения режима самоизоляции будут составлены протоколы и наложены штрафы», — добавил Данчиков.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге прошла акция «Сад памяти», посвящённая 75-летию Победы.