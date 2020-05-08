Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 53 тысячи
- Reuters
Об этом сообщается на странице организации в Twitter.
«В Африке подтверждено свыше 53 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.
Over 53,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 18,000 associated recoveries & 2,000 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/SiAZmmNZsx— WHO African Region (@WHOAFRO) May 8, 2020
Уточняется, что наибольшее число больных зарегистрировано в ЮАР — 8232, а умер там из-за COVID-19 161 человек.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.