Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи

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Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 6,5 тыс.
Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
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Как он отметил, за прошедшие 24 часа в Иране скончались 55 больных коронавирусом, а общее число жертв достигло 6541.

«За прошедшие сутки удалось выявить 1556 новых случаев инфицирования коронавирусом по всей стране. С учётом этих данных количество заболевших достигло 104 691. Из этого числа к настоящему моменту выздоровели 83 837 человек», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Иране заявили, что не менее 80 тыс. иранских солдат и офицеров принимают участие в спецоперациях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

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