На здании постпредства России при ООН зажгли число 75 ко Дню Победы

На жилом высотном здании Постпредства России при ООН загорелось число 75 в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне и в память о подвиге героев народов СССР.

«Эта акция продлится несколько праздничных дней, напоминая о бессмертном подвиге народов СССР во имя мира», — сообщили в пресс-службе постпредства.

Памятная дата видна не только жителям соседних домов, но и других районов Нью-Йорка.

Сотрудники миссии проведут данную акцию в дань уважения героям Великой Отечественной войны также вечером 8 и 9 мая.

Ранее американский хор Шиллеровского института, находясь на самоизоляции, исполнил песню «Три танкиста» по случаю 75-й годовщины встречи солдат СССР и США на Эльбе.