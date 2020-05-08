На здании постпредства России при ООН зажгли число 75 ко Дню Победы
- Reuters
«Эта акция продлится несколько праздничных дней, напоминая о бессмертном подвиге народов СССР во имя мира», — сообщили в пресс-службе постпредства.
Памятная дата видна не только жителям соседних домов, но и других районов Нью-Йорка.
Сотрудники миссии проведут данную акцию в дань уважения героям Великой Отечественной войны также вечером 8 и 9 мая.
Ранее американский хор Шиллеровского института, находясь на самоизоляции, исполнил песню «Три танкиста» по случаю 75-й годовщины встречи солдат СССР и США на Эльбе.