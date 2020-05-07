Помпео напомнил Китаю о судьбе СССР

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Китая решить, хотят ли они «быть частью цивилизованного общества».

«В конце концов Коммунистической партии Китая нужно будет решать, хотят они быть частью цивилизованного общества, где страны работают ради лучшего для всех народов мира, или они собираются делать то, что мы уже видели. Все мы знаем историю Советского Союза» — сказал Помпео в программе Стива Грубера.

Он отметил, что если Китай намерен «вести себя в соответствии с тем, что авторитарные режимы делали с этой планетой в течение невыносимо долгого времени», то президент США Дональд Трамп «совершит правильные поступки», чтобы защитить американский народ.

Ранее Помпео заявил, что у США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».