CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус

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У военнослужащего ВМФ США, работающего в Белом доме, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает CNN.
CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал, президент Дональд Трамп проинформирован об этом.

Белый дом подтвердил эту информацию.

«Недавно мы были уведомлены медицинским подразделением Белого дома о том, что тест военнослужащего Соединённых Штатов, работающего в кампусе Белого дома, дал положительный результат на коронавирус», — сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Глава государства и вице-президент Майк Пенс здоровы, подчеркнул он.

В марте Майк Пенс и его супруга прошли тест на наличие COVID-19, после того как у сотрудника аппарата вице-президента выявили коронавирусную инфекцию.

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