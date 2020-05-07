CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус
- РИА Новости
Как передаёт телеканал, президент Дональд Трамп проинформирован об этом.
Белый дом подтвердил эту информацию.
«Недавно мы были уведомлены медицинским подразделением Белого дома о том, что тест военнослужащего Соединённых Штатов, работающего в кампусе Белого дома, дал положительный результат на коронавирус», — сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
Глава государства и вице-президент Майк Пенс здоровы, подчеркнул он.
В марте Майк Пенс и его супруга прошли тест на наличие COVID-19, после того как у сотрудника аппарата вице-президента выявили коронавирусную инфекцию.