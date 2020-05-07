Самолёт с георгиевской лентой пролетел над городом в США

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Посольство России в США сообщило, что самолёт с георгиевской лентой пролетел над городом Сан-Диего в Калифорнии в рамках акции, организованной «Русской молодёжью Америки».

Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

«После Чикаго и Далласа небесную эстафету акции принял Сан-Диего в Калифорнии», — указано в сообщении.

Также диппредставительство опубликовало видео с акции. 

Отмечается, что акция «Георгиевская ленточка» приурочена к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

В посольстве добавили, что 9 мая самолёт с ленточкой пролетит над центральными районами Нью-Йорка.

В конце апреля в России стартовала 15-я акция «Георгиевская ленточка», которая из-за пандемии проходит в новом формате.

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