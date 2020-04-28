В России стартовала 15-я акция «Георгиевская ленточка». Из-за ситуации с коронавирусом она проходит в новом формате.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения «Волонтёры Победы».

«Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет. Поэтому участникам акции предлагается найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них», — заявили в пресс-службе.

В посты в соцсетях можно добавить тематические хештеги. Если ленточки нет, то доступен виртуальный вариант на официальной странице «Волонтёров Победы» в Instagram.

Кроме того, волонтёры передают ленточки в магазины и аптеки, а также пожилым людям и ветеранам на самоизоляции, медицинским работникам и сотрудникам силовых структур.

Ленточки предварительно дезинфицируются и обрабатываются.

Ранее Newinform сообщал, что в понедельник, 27 апреля, в Башкирии стартовала акция «Вальс Победы».