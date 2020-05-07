Миссия ООН в Ираке призвала полностью сформировать новое правительство

Миссия ООН в Ираке призвала полностью сформировать состав правительства, предложенного кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи и одобренного парламентом страны.

«Специальный представитель генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт призывает к полному формированию кабинета», — говорится в сообщении на сайте Миссии.

Отмечается, что что Хеннис-Плассхарт выразила готовность ООН оказать поддержку правительству Ирака в решении его проблем.

Ранее президент Ирака Барлем Салех заявил, что стране удалось преодолеть сложный период в её истории, комментируя решение парламента одобрить состав нового правительства.