Миссия ООН в Ираке призвала полностью сформировать новое правительство

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Миссия ООН в Ираке призвала полностью сформировать состав правительства, предложенного кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи и одобренного парламентом страны.
Миссия ООН в Ираке призвала полностью сформировать новое правительство
  • Reuters

«Специальный представитель генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт призывает к полному формированию кабинета», — говорится в сообщении на сайте Миссии.

Отмечается, что что Хеннис-Плассхарт выразила готовность ООН оказать поддержку правительству Ирака в решении его проблем.

Ранее президент Ирака Барлем Салех заявил, что стране удалось преодолеть сложный период в её истории, комментируя решение парламента одобрить состав нового правительства.

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