Президент Ирака оценил решение парламента одобрить состав правительства
- Reuters
«Я поздравляю премьер-министра Мустафу Аль-Казыми с получением доверия со стороны парламента», — цитирует ТАСС Салеха.
Он также призвал к скорейшему завершению процесса формирования кабинета министров.
«Нам удалось преодолеть сложный этап истории нашей родины», — добавил президент.
Ранее стало известно, что парламент Ирака одобрил состав правительства, который был предложен кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи.