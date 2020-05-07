Президент Ирака оценил решение парламента одобрить состав правительства

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Президент Ирака Барлем Салех заявил, что стране удалось преодолеть сложный период в её истории, комментируя решение парламента одобрить состав нового правительства.
Президент Ирака оценил решение парламента одобрить состав правительства
  • Reuters

«Я поздравляю премьер-министра Мустафу Аль-Казыми с получением доверия со стороны парламента», — цитирует ТАСС Салеха.

Он также призвал к скорейшему завершению процесса формирования кабинета министров.

«Нам удалось преодолеть сложный этап истории нашей родины», — добавил президент.

Ранее стало известно, что парламент Ирака одобрил состав правительства, который был предложен кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи.

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