Президент Ирака оценил решение парламента одобрить состав правительства

Президент Ирака Барлем Салех заявил, что стране удалось преодолеть сложный период в её истории, комментируя решение парламента одобрить состав нового правительства.

«Я поздравляю премьер-министра Мустафу Аль-Казыми с получением доверия со стороны парламента», — цитирует ТАСС Салеха.

Он также призвал к скорейшему завершению процесса формирования кабинета министров.

«Нам удалось преодолеть сложный этап истории нашей родины», — добавил президент.

Ранее стало известно, что парламент Ирака одобрил состав правительства, который был предложен кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи.