В ВОЗ оценили лечение больных коронавирусом плазмой

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, как организация относится к лечению больных коронавирусом методами плазменной терапии — переливаниями плазмы крови переболевших пациентов.

«Доказательная база есть, что плазма может использоваться... Конечно, надо рассматривать это тоже как метод, но вопрос будет достаточного количества, безопасного донорства и хорошей обработки», — сказала Вуйнович.

По её словам, сейчас эта методика находится на уровне научных исследований.

«ВОЗ, конечно, приветствует и приглашает все страны, которые начинают такие методы лечения, поделиться своими данными и результатами, потому что это будет очень важно. Но на данный момент лечение плазмой ещё не рекомендовано ВОЗ, потому что нет достаточных доказательств», — отметила представитель ВОЗ.

Она рассказала, что специалисты сравнивают четыре типа терапии, исследование должно показать, какая из них оптимальна.

Ранее сообщалось, что врачи в Москве отмечают улучшение состояния пациентов с коронавирусной инфекцией после переливания им плазмы.