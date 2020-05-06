В ВОЗ оценили лечение больных коронавирусом плазмой
- РИА Новости
«Доказательная база есть, что плазма может использоваться... Конечно, надо рассматривать это тоже как метод, но вопрос будет достаточного количества, безопасного донорства и хорошей обработки», — сказала Вуйнович.
По её словам, сейчас эта методика находится на уровне научных исследований.
«ВОЗ, конечно, приветствует и приглашает все страны, которые начинают такие методы лечения, поделиться своими данными и результатами, потому что это будет очень важно. Но на данный момент лечение плазмой ещё не рекомендовано ВОЗ, потому что нет достаточных доказательств», — отметила представитель ВОЗ.
Она рассказала, что специалисты сравнивают четыре типа терапии, исследование должно показать, какая из них оптимальна.
Ранее сообщалось, что врачи в Москве отмечают улучшение состояния пациентов с коронавирусной инфекцией после переливания им плазмы.