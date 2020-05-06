В Китае ответили на обвинения в сокрытии информации по коронавирусу

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В Китае назвали абсурдными и смешными утверждения о том, что Пекин скрывал информацию о вспышке коронавируса. С соответствующим заявлением выступил постпред КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй.
В Китае ответили на обвинения в сокрытии информации по коронавирусу
  • Reuters

«Мы обратили внимание на определённую шумиху, на некоторые абсурдные и смешные утверждения. Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации. Некоторые даже высказываются за признание ответственности Китая путём начала юридического преследования», — цитирует его ТАСС.

Всё это, подчеркнул дипломат, политически мотивированное поведение, которое не будет способствовать борьбе с пандемией.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что у США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».

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