ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных

Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти полумиллионе советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленца.

«6 мая пройдёт торжественная церемония передачи Германией первой партии оцифрованных документов о содержавшихся во время Великой Отечественной войны в германских лагерях советских гражданах», — заявили в пресс-службе посольства России.

В церемонии примет участие посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр и спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкий.

«С нашей стороны были переданы источники для предстоящей церемонии, при этом проект оцифровки продолжается», — уточнил сотрудник Федерального архива Германии Тобиас Херрманн.

В марте посол ФРГ заявил о планах передать России в апреле информацию о нескольких тысячах советских военнопленных, находившихся в немецких концлагерях.