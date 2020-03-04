ФРГ планирует в апреле передать России данные о военнопленных СССР

Германия планирует в апреле передать России информацию о нескольких тысячах советских военнопленных, находившихся в немецких концлагерях. Об этом рассказал посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идёт о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях», — приводит РИА Новости его слова на вечере памяти военнопленных в Москве.

Германский посол отметил, что передача этих данных «внесёт вклад в примирение и прояснение судеб этих людей».

Он добавил, что главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас договорились о передаче указанных данных осенью 2019 года.

1 февраля Геза Андреас фон Гайр возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане в Волгограде накануне 77-й годовщины победы Красной армии в Сталинградской битве.