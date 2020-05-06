Трамп намерен расформировать рабочую группу по борьбе с коронавирусом

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Американский лидер Дональд Трамп объявил о расформировании межведомственной рабочей группы по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и скором создании новой группы по восстановлению экономической активности США.
Трамп намерен расформировать рабочую группу по борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«(Вице-президент США. — RT) Майк Пенс и (его. — RT) рабочая группа проделали большую работу, но сейчас мы рассматриваем немного другую форму... Мы не можем закрыть нашу страну на ближайшие пять лет. Мы многому научились», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Он также сообщил, что из рабочей группы в новую, скорее всего, перейдут координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Ранее Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.

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