В США выявили более 1,2 млн случаев инфицирования коронавирусом

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В США выявлено более 1,2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
В США выявили более 1,2 млн случаев инфицирования коронавирусом
  • Reuters

Согласно представленным данным, всего в стране зафиксировано 1 202 246 случаев.

При этом около 190 тысяч человек выздоровели, ещё 70,9 тыс. скончались.

4 мая в США за сутки выявили более 25 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

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