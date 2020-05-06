В США выявили более 1,2 млн случаев инфицирования коронавирусом
В США выявлено более 1,2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
- Reuters
Согласно представленным данным, всего в стране зафиксировано 1 202 246 случаев.
При этом около 190 тысяч человек выздоровели, ещё 70,9 тыс. скончались.
4 мая в США за сутки выявили более 25 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
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