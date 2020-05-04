В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Днём ранее число новых больных составляло 29 078.
Вместе с этим указывается, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 1,3 тыс. инфицированных COVID-19.
В итоге общее число выявленных больных вирусом в США, включая умерших и выздоровевших, достигло 1 161 346, скончались 67 781 человек.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у американской стороны доказательств сокрытия КНР ситуации с коронавирусом.