В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса

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В Соединённых Штатах за прошедшие сутки выявили более 25 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Днём ранее число новых больных составляло 29 078.

Вместе с этим указывается, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 1,3 тыс. инфицированных COVID-19.

В итоге общее число выявленных больных вирусом в США, включая умерших и выздоровевших, достигло 1 161 346, скончались 67 781 человек.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у американской стороны доказательств сокрытия КНР ситуации с коронавирусом.

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