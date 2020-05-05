В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса

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Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
  • Reuters

По его словам, свидетельства указывают «на естественное происхождение вируса, что он не был создан человеком». 

Милли также заявил, что одним из вопросов является то, «попал ли вирус в окружающую среду естественным образом или же это было сделано умышленно».

«У нас нет неоспоримых доказательств в пользу какой-либо из этих точек зрения, свидетельства говорят о том, что это, вероятно, было непреднамеренно», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что также вопросом для США является место возникновения коронавируса. 

«Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухани или возник на рынке морепродуктов в Ухани, появился ли он где-то ещё? Мы не знаем», — сказал Милли.

Ранее в ВОЗ прокомментировали заявления США о лабораторном происхождении коронавируса.

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