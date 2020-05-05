В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
- Reuters
По его словам, свидетельства указывают «на естественное происхождение вируса, что он не был создан человеком».
Милли также заявил, что одним из вопросов является то, «попал ли вирус в окружающую среду естественным образом или же это было сделано умышленно».
«У нас нет неоспоримых доказательств в пользу какой-либо из этих точек зрения, свидетельства говорят о том, что это, вероятно, было непреднамеренно», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что также вопросом для США является место возникновения коронавируса.
«Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухани или возник на рынке морепродуктов в Ухани, появился ли он где-то ещё? Мы не знаем», — сказал Милли.
Ранее в ВОЗ прокомментировали заявления США о лабораторном происхождении коронавируса.