В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.

По его словам, свидетельства указывают «на естественное происхождение вируса, что он не был создан человеком».

Милли также заявил, что одним из вопросов является то, «попал ли вирус в окружающую среду естественным образом или же это было сделано умышленно».

«У нас нет неоспоримых доказательств в пользу какой-либо из этих точек зрения, свидетельства говорят о том, что это, вероятно, было непреднамеренно», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что также вопросом для США является место возникновения коронавируса.

«Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухани или возник на рынке морепродуктов в Ухани, появился ли он где-то ещё? Мы не знаем», — сказал Милли.

Ранее в ВОЗ прокомментировали заявления США о лабораторном происхождении коронавируса.