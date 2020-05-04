В ВОЗ оценили заявления США о лабораторном происхождении коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление американских властей о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы не получали информацию, подтверждающую лабораторное происхождение вируса. Это спекулятивное утверждение. Если у США есть эта информация, они сами должны решить, когда и как поделиться ей», — цитирует его ТАСС.

По словам Райана, организация намерена работать на основе той информации, которая есть у неё в распоряжении в настоящий момент. Пока что все данные ВОЗ говорят о том, что речь идёт о естественном происхождении вируса.

«Очень часто возникают политические проблемы. Но в центре всех наших усилий должна быть наука, учёные. Мы должны проводить научные расследования», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американской стороны есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».