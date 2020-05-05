В Италии выявили 1075 случаев заболевания коронавирусом за сутки

В Италии за сутки зафиксировали 1075 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как информирует ANSA, общее число заболевших COVID-19 в Италии с начала пандемии составляет 213 013 человек.

За сутки умерли 236 человек с диагнозом «коронавирус», общее число летальных исходов достигло 29 315.

Как сообщается, за сутки выздоровели 2352 человека, общий показатель достиг 85 231.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что более 4 млн итальянцев смогут вернуться на работу с 4 мая после снятия части ограничительных мер.