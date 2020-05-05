В Италии выявили 1075 случаев заболевания коронавирусом за сутки

Короткая ссылка
В Италии за сутки зафиксировали 1075 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Италии выявили 1075 случаев заболевания коронавирусом за сутки
  • Reuters

Как информирует ANSA, общее число заболевших COVID-19 в Италии с начала пандемии составляет 213 013 человек.

За сутки умерли 236 человек с диагнозом «коронавирус», общее число летальных исходов достигло 29 315.

Как сообщается, за сутки выздоровели 2352 человека, общий показатель достиг 85 231.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что более 4 млн итальянцев смогут вернуться на работу с 4 мая после снятия части ограничительных мер. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить