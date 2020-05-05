Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

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Президент России Владимир Путин указом наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью к 75-летию победы в Великой Отечественной войне за вклад в увековечение памяти о погребённых в стране советских гражданах.
Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы
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  • РИА Новости

Об этом сообщило российское посольство в Северной Корее в Facebook.

«В соответствии с указом президента России председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается вклад северокорейского лидера в сохранение мест погребения и мемориалов советских воинов в КНДР.

В январе Путин в День прорыва блокады Ленинграда вручил первые четыре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

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