Во Владивостоке вручили медали ветеранам Великой Отечественной войны

В администрации Владивостока вручили первые десять юбилейных медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу заксобрания Приморского края.

Наград удостоены ветераны, участники войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

«Сохранить память о Победе нашего народа в той страшной войне, передать эту память будущим поколениям — это очень важно и нужно всем нам, нашим детям и внукам», — заявил депутат заксобрания Александр Щербаков.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.