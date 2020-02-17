Во Владивостоке вручили медали ветеранам Великой Отечественной войны

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В администрации Владивостока вручили первые десять юбилейных медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Во Владивостоке вручили медали ветеранам Великой Отечественной войны
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу заксобрания Приморского края.

Наград удостоены ветераны, участники войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

«Сохранить память о Победе нашего народа в той страшной войне, передать эту память будущим поколениям — это очень важно и нужно всем нам, нашим детям и внукам», — заявил депутат заксобрания Александр Щербаков.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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