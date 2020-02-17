Во Владивостоке вручили медали ветеранам Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу заксобрания Приморского края.
Наград удостоены ветераны, участники войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
«Сохранить память о Победе нашего народа в той страшной войне, передать эту память будущим поколениям — это очень важно и нужно всем нам, нашим детям и внукам», — заявил депутат заксобрания Александр Щербаков.
Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.