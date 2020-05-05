Антонов рассказал о работе по вывозу российских школьников из США

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Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что за последние дни посольство установило связь с восемью российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
Антонов рассказал о работе по вывозу российских школьников из США
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на странице российского посольства в США в Facebook.

«Что касается, российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни Посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)», — рассказал Антонов.

Он сообщил, что этим школьникам до Лос-Анджелеса «было добираться далеко и неудобно».

«Будем прорабатывать их возвращение следующим рейсом с восточного побережья», — заявил он.

Антонов добавил, что сотрудники дипмиссии «находятся в постоянном контакте с их родителями».

Ранее в МИД сообщили, что в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в американских учебных заведениях. 

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