Военные России и Италии продезинфицировали ещё три лечебных учреждения

Российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали ещё три лечебных учреждений в Ломбардии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Специалисты Минобороны России совместно с итальянскими коллегами совершили 60-километровый марш из Бергамо в Брешиа, где провели дезинфекционные мероприятия в трёх лечебных учреждениях города», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что представитель законодательного собрания провинции Брешиа Вальтер Мукетти при встрече военнослужащих в доме для инвалидов выразил слова благодарности России за оказываемую помощь.

Ранее мэр Верделло провинции Бергамо Фабио Моссале на встрече российских и итальянских специалистов в доме для людей с ограниченными возможностями здоровья Instituto delle Figlie di Santa Maria Della Divina Provvidenza поблагодарил военнослужащих из России за помощь в дезинфекции.