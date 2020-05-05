Военные России и Италии продезинфицировали ещё три лечебных учреждения

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Российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали ещё три лечебных учреждений в Ломбардии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Военные России и Италии продезинфицировали ещё три лечебных учреждения
  • © Министерство обороны РФ

«Специалисты Минобороны России совместно с итальянскими коллегами совершили 60-километровый марш из Бергамо в Брешиа, где провели дезинфекционные мероприятия в трёх лечебных учреждениях города», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что представитель законодательного собрания провинции Брешиа Вальтер Мукетти при встрече военнослужащих в доме для инвалидов выразил слова благодарности России за оказываемую помощь.

Ранее мэр Верделло провинции Бергамо Фабио Моссале на встрече российских и итальянских специалистов в доме для людей с ограниченными возможностями здоровья Instituto delle Figlie di Santa Maria Della Divina Provvidenza поблагодарил военнослужащих из России за помощь в дезинфекции.

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