Трамп назначил посла в Бельгии и. о. представителя США при ЕС

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Амсериканский лидер Дональд Трамп назначил посла в Бельгии Рональда Гидвица исполняющим обязанности представителя США при ЕС.
Трамп назначил посла в Бельгии и. о. представителя США при ЕС
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

«Я рад объявить, что президент назначил посла Рональда Гидвица исполняющим обязанности представителя Соединенных Штатов в Европейском союзе», — сообщил Помпео.

Он заявил, что в качестве исполняющего обязанности представителя Гидвиц «будет продвигать прочное партнерство США и ЕС, особенно в достижении скорейшего восстановления от пандемии COVID-19, одновременно продвигая наши общие интересы и ценности по всему миру».

Отмечается, что Гидвиц сохранит должность посла в Бельгии.

Ранее Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, Китай и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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