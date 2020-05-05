Трамп назначил посла в Бельгии и. о. представителя США при ЕС
- Reuters
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.
«Я рад объявить, что президент назначил посла Рональда Гидвица исполняющим обязанности представителя Соединенных Штатов в Европейском союзе», — сообщил Помпео.
Он заявил, что в качестве исполняющего обязанности представителя Гидвиц «будет продвигать прочное партнерство США и ЕС, особенно в достижении скорейшего восстановления от пандемии COVID-19, одновременно продвигая наши общие интересы и ценности по всему миру».
Отмечается, что Гидвиц сохранит должность посла в Бельгии.
Ранее Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, Китай и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирусную инфекцию COVID-19.