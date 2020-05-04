SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку с воздуха в Алеппо

Системы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку в сирийской провинции Алеппо.

Об этом говорится в сообщении агентства SANA.

По имеющимся данным, ПВО отражают атаку Израиля по одному из исследовательских центров провинции.

27 апреля сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском.