SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку с воздуха в Алеппо

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Системы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку в сирийской провинции Алеппо.
SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку с воздуха в Алеппо
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении агентства SANA.

По имеющимся данным, ПВО отражают атаку Израиля по одному из исследовательских центров провинции.

27 апреля сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском.

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