За сутки в Турции выявили более 1600 больных коронавирусом
- Reuters
Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.
Отмечается, что за последние 24 часа был сделан 35 771 тест и зарегистрировано 1614 новых случаев коронавируса.
Кроме того, за указанное время от коронавируса скончались 64 больных, в результате чего общее число умерших достигло 3461.
Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 127 659.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.