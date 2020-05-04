В ООН заявили, что мир находится в середине кризиса из-за коронавируса

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Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что мир находится в середине кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19.
В ООН заявили, что мир находится в середине кризиса из-за коронавируса
  • Reuters

«Сегодня глобальная система здравоохранения находится под очень сильным давлением, поездки по миру приостановлены... Мы находимся в середине кризиса. Вооружённые конфликты в мире должны быть прекращены. ООН выступила с призывом о глобальном прекращении огня», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в ООН намерены покончить с пандемией COVID-19 и создать сильную и устойчивую систему.

«Ни одно государство в одиночку не может справиться с этой сложной ситуацией. Ситуация не такая, как раньше», — добавил он.

Ранее в ООН заявили об угрозе голода «библейского масштаба» из-за пандемии.

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