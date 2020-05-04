Президент Ливана прокомментировал ситуацию в стране

Президент Ливана Мишель Аун прокомментировал ситуацию в стране.

«Мы в Ливане приняли решение помочь себе сами, параллельно надеемся на международную поддержку, которая поможет вылезти нам из этой ямы. Мы прошли длинную череду неверных экономических стратегий, которые сопровождались коррупцией на уровне власти и административным застоем, а также потеряли веру ливанского гражданина в его государство», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, нынешнее правительство сформировано из неполитизированных специалистов и находится на этапе объявления экономической стратегии, которая призвана вывести Ливан из кризиса.

«Что касается российской помощи для Ливана, тут контакты продолжают быть открытыми. Официальные лица в России уже полностью ознакомлены с проблемами Ливана и его потребностями», — отметил Аун.

В конце апреля премьер-министр Ливана Хасан Диаб прокомментировал массовые беспорядки в стране, в результате которых пострадали десятки военных и демонстрантов.