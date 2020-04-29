Премьер Ливана прокомментировал массовые беспорядки в стране

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Премьер-министр Ливана Хасан Диаб прокомментировал массовые беспорядки в стране, в результате которых пострадали десятки военных и демонстрантов.
Премьер Ливана прокомментировал массовые беспорядки в стране
  • Reuters

Диаб отметил, что организация погромов под прикрытием мирных демонстраций осуществляется с целью настроить население против армии.

«Крик людей очевиден, после того как они поняли, что прежняя политика привела к краху экономики, финансов и социальной стабильности. Не удивительно, что люди выходят на улицы, чтобы их услышали. Но странно, что есть сторона или стороны, которые пытаются дискредитировать и подняться на волне народного движения, тем самым разрушив страну», — цитирует его NNA.

По его словам, в настоящий момент происходит планомерное и целенаправленное уничтожение институтов власти.

«Есть те, кто стремится разжечь противостояние между армией и населением», — указал Диаб, добавив, что у властей страны есть списки имён людей, разжигающих насилие.

Ранее сообщалось, что более 50 военнослужащих получили травмы во время массовых беспорядков в нескольких городах Ливана.

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