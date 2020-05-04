Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.

«Разведка только что доложила мне, что я был прав. Они не поднимали тему коронавируса до последних чисел января, и это было прямо перед тем, как я запретил въезд в США из Китая. Кроме того, они говорили о вирусе между делом, как о чём-то не представляющем опасности», — написал он в своём Twitter.

При этом Трамп обвинил во лжи The Hill и CNN, сообщивших, что американский лидер якобы был предупреждён спецслужбами об опасности коронавируса из Китая ещё в ноябре.

Ранее издание The Daily Telegraph писало, что спецслужбы Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании подозревают китайское правительство в сокрытии и уничтожении данных о коронавирусе.