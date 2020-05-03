Число жертв коронавируса в Британии превысило 28 тысяч

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В Великобритании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 погибли более 28 тыс. человек.
Число жертв коронавируса в Британии превысило 28 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что за сутки в стране умерли 315 человек, в результате чего общее число скончавшихся с COVID-19 достигло 28 446.

По данным телеканала, это число, согласно новому методу ведения статистики, включает в себя погибших из-за коронавируса не только в больницах, но и в других местах, например в домах престарелых.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

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