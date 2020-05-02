Иран отверг обвинения США в тайном воздушном сообщении с Венесуэлой
- Reuters
С таким заявлением выступил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
«Правительство США, которое использует против Венесуэлы политику экономических санкций, военных угроз и недавнего создания переходного совета, провалилось, потому что столкнулось с сопротивлением венесуэльских властей и народа», — цитирует его агентство Tasnim.
По словам Мусави, подобные обвинения Вашингтон выдвигает, чтобы помешать планам Каракаса по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов в стране.
Дефицит бензина, в свою очередь, также вызван в Венесуле из-за жёстких санкций США, подчеркнул Мусави.
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, предложившего создать в латиноамериканской стране временное правительство, провести свободные выборы с последующим снятием санкций.