В МИД Венесуэлы отреагировали на предложение Помпео по санкциям

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, предложившего создать в латиноамериканской стране временное правительство, провести свободные выборы с последующим снятием санкций.

«На фоне попыток госдепартамента США установить в нашей стране… правительство под опекой (Вашингтона. — RT) боливарианское правительство настаивает, что не принимает и не примет никогда никакой опеки, ни от одного иностранного правительства», — написал он в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций в отношении этой страны после проведения выборов.