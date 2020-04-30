Гутерреш рассказал о поддержавших призыв к прекращению огня

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что призыв к прекращению огня уже поддержали 114 правительств, региональных организаций и религиозных лидеров.
Гутерреш рассказал о поддержавших призыв к прекращению огня
  • Reuters

«Призыв о прекращении огня получил широкий резонанс, и его поддержали 114 правительств, региональных организаций, религиозных лидеров и более 200 групп гражданского общества, охватывающих все регионы», — цитирует РИА Новости Гутерреша.

Он также сообщил, что среди поддержавших соответствующий призыв «16 вооружённых группировок».

В конце марта Гутерреш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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