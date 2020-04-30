В Иране число жертв коронавируса превысило 6 тысяч

Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что число умерших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 6 тыс.

«За прошедшие сутки выявлено 983 новых случая заражения COVID-19, с учётом этих данных всего заразившихся 94 640. Выздоровели 75 103 человека», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что за последние сутки от коронавируса в Иране умер 71 человек, в результате чего общее число жертв COVID-19 в стране достигло 6028.

Ранее в Иране заявили, что не менее 80 тыс. иранских солдат и офицеров принимают участие в спецоперациях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.