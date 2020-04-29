Бальтасар Гарсон оценил возможную экстрадицию Ассанжа

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Международный координатор по защите Джулиана Ассанжа, испанский судья Бальтасар Гарсон оценил возможную экстрадицию основателя WikiLeaks в США.
Бальтасар Гарсон оценил возможную экстрадицию Ассанжа
  • Reuters

«Я уверен, что если бы страной, которая требовала экстрадиции, были бы не Соединённые Штаты, а любая другая страна в международном сообществе, которая пытается преследовать журналиста за публикацию достоверной информации, то совершенно точно, что вопрос экстрадиции даже не рассматривался бы в суде», — приводит радио Sputnik слова Гарсона.

По его словам, экстрадиция Джулиана Ассанжа имеет чёткую политическую направленность.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. 

В конце мая 2019 года американские власти сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

27 апреля стало известно, что слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложены до ноября из-за ситуации с коронавирусом.

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