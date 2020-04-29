США могут вновь открыть своё посольство в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что поручил проработать вопрос возобновления работы посольства Соединённых Штатов в Венесуэле.

Как он отметил на пресс-конференции, дипмиссия возобновит свою работу в случае ухода президента Венесуэлы Николаса Мадуро со своего поста.

«По Венесуэле я рад сообщить, что общая ситуация и многосторонние усилия создают удачный момент по восстановлению демократии. Я попросил свою команду актуализировать наши планы по открытию нашего посольства в Каракасе, чтобы мы готовы были это сделать, как только Мадуро уйдёт, мы вновь поднимем наш флаг», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Помпео заявил, что Соединённые Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций в отношении этой страны.