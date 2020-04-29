В Швейцарии намерены значительно ослабить карантинные меры с 11 мая

Правительство Швейцарии собирается открыть все магазины и начальные школы в стране с 11 мая, ослабив тем самым карантинные меры, принятые в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, об этом объявила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

«Сегодня Федеральный совет заявил о втором этапе послаблений с 11 мая. Все магазины и начальные и средние школы могут быть открыты», — сказала она.

Отмечается, что, согласно решению Федерального совета, с 11 мая вновь смогут работать рестораны при соблюдении правил социального дистанцирования. Также власти страны откроют ряд других объектов бизнеса, в частности, спортивные центры.

Ранее Соммаруга заявляла, что с 27 апреля в Швейцарии начнётся постепенное снятие ограничений.