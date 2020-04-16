Швейцария с 27 апреля начнёт снятие связанных с COVID-19 ограничений

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга сообщила, что с 27 апреля в стране начнётся постепенное снятие ограничений, которые были введены в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Она напомнила, что «четыре недели назад Федеральный совет принял решение о введении ограничительных мер в связи с COVID-19».

«Сегодня мы можем констатировать, что они принесли свои плоды. Мы смогли замедлить распространение заражений, и больницы не переполнены. Ещё одна хорошая новость заключается в том, что мы можем начать смягчение мер», — цитирует РИА Новости Соммаругу.

Она сообщила, что соответствующее решение «было принято сегодня Федеральным советом».

Так, по её словам, «первый этап смягчения мер начнётся 27 апреля, второй этап — 11 мая», а третий этап пройдёт 8 июня, «если ситуация позволит это сделать».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон объявил, что режим самоизоляции во Франции, введённый из-за пандемии COVID-19, продлевается до 11 мая.