Швейцария с 27 апреля начнёт снятие связанных с COVID-19 ограничений

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Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга сообщила, что с 27 апреля в стране начнётся постепенное снятие ограничений, которые были введены в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Швейцария с 27 апреля начнёт снятие связанных с COVID-19 ограничений
  • Reuters

Она напомнила, что «четыре недели назад Федеральный совет принял решение о введении ограничительных мер в связи с COVID-19».

«Сегодня мы можем констатировать, что они принесли свои плоды. Мы смогли замедлить распространение заражений, и больницы не переполнены. Ещё одна хорошая новость заключается в том, что мы можем начать смягчение мер», — цитирует РИА Новости Соммаругу.

Она сообщила, что соответствующее решение «было принято сегодня Федеральным советом».

Так, по её словам, «первый этап смягчения мер начнётся 27 апреля, второй этап — 11 мая», а третий этап пройдёт 8 июня, «если ситуация позволит это сделать».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон объявил, что режим самоизоляции во Франции, введённый из-за пандемии COVID-19, продлевается до 11 мая.

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