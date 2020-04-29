В Иране число жертв коронавируса почти достигло 6 тысяч
- Reuters
«За прошедшие сутки выявлено 1073 новых случая заражения COVID-19, с учётом этих данных всего заразившихся 93 657. Выздоровел 73 791 человек», — цитирует его РИА Новости.
Министр добавил, что за последние сутки от коронавируса в Иране умерли 80 человек, в результате чего общее число жертв COVID-19 в стране достигло 5957.
Ранее в Иране заявили, что не менее 80 тыс. иранских солдат и офицеров принимают участие в спецоперациях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.