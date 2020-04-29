Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией
  • Reuters

Об этом пишет Novinky.cz.

«Мы суверенное государство, и мы определённо не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела», — заявил премьер.

По словам Бабиша, актуальными спорами с Москвой занимается глава МИД Томаш Петршичек. С ним, как отметил премьер, он встретился во вторник, 28 апреля.

При этом Бабиш добавил, что нынешняя ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из Чехии посла России.

Как отмечается, на пресс-конференции после переговоров с президентом Милошем Земаном Бабиш заявил, что он прокомментировал чешско-российские отношения, но больше они на встрече эту тему не обсуждали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения в чешских СМИ о прибытии в страну сотрудника российских спецслужб являются фейком и могут стать поводом для журналистского расследования. Она отметила, что двусторонние отношения России и Чехии стали портить «третьи силы».

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