Захарова назвала фейком сообщения о приезде спецагента России в Чехию

Сообщения в чешских СМИ о прибытии в страну сотрудника российских спецслужб являются фейком и могут стать поводом для журналистского расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В последние годы было создано немало евроструктур, которые занимаются фейками, вбросами и так далее. Пусть они обратят внимание на эту очередную порцию какого-то — я даже не знаю, как это охарактеризовать — фейка, дезинформации, вброса», — приводит её заявление в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» РИА Новости.

Она отметила, что двусторонние отношения России и Чехии стали портить «третьи силы».

«Кому-то неймётся испортить отношения между Москвой и Прагой», — сказала Захарова.

Она напомнила о ситуации со сносом в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

«За ней явно стояла американская кампания, которая всю эту историю так или иначе информационно, логистически просто спонсировала», — подчеркнула представитель МИД России.

Она призвала европейское сообщество обратить внимание на данную дезинформацию и выявить источники её вброса.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, по некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника Коневу в Праге подготовила компания из США.