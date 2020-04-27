Захарова назвала фейком сообщения о приезде спецагента России в Чехию

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Сообщения в чешских СМИ о прибытии в страну сотрудника российских спецслужб являются фейком и могут стать поводом для журналистского расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала фейком сообщения о приезде спецагента России в Чехию
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В последние годы было создано немало евроструктур, которые занимаются фейками, вбросами и так далее. Пусть они обратят внимание на эту очередную порцию какого-то — я даже не знаю, как это охарактеризовать — фейка, дезинформации, вброса», — приводит её заявление в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» РИА Новости.

Она отметила, что двусторонние отношения России и Чехии стали портить «третьи силы».

«Кому-то неймётся испортить отношения между Москвой и Прагой», — сказала Захарова.

Она напомнила о ситуации со сносом в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

«За ней явно стояла американская кампания, которая всю эту историю так или иначе информационно, логистически просто спонсировала», — подчеркнула представитель МИД России.

Она призвала европейское сообщество обратить внимание на данную дезинформацию и выявить источники её вброса.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, по некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника Коневу в Праге подготовила компания из США.

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