Зампостпреда России при ООН заявил о давлении США на Венесуэлу
- Reuters
Об этом, как передаёт ТАСС, российский дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Он выразил благодарность членам Совбеза ООН, которые «внезапно продемонстрировали желание» обсудить гуманитарную обстановку в Венесуэле.
По словам Полянского, это произошло, после того как Россия 22 апреля подняла вопрос о попытках Вашингтона использовать ситуацию с распространением коронавируса в Венесуэле, чтобы усилить американское «политическое и военное давление на законное правительство страны».
Ранее МИД России прокомментировал обвинения США против Венесуэлы в наркопоставках.