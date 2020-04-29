Зампостпреда России при ООН заявил о давлении США на Венесуэлу

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США пытаются использовать ситуацию с пандемией коронавируса для усиления давления на правительство Венесуэлы.
Зампостпреда России при ООН заявил о давлении США на Венесуэлу
  • Reuters

Об этом, как передаёт ТАСС, российский дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Он выразил благодарность членам Совбеза ООН, которые «внезапно продемонстрировали желание» обсудить гуманитарную обстановку в Венесуэле.

По словам Полянского, это произошло, после того как Россия 22 апреля подняла вопрос о попытках Вашингтона использовать ситуацию с распространением коронавируса в Венесуэле, чтобы усилить американское «политическое и военное давление на законное правительство страны».

Ранее МИД России прокомментировал обвинения США против Венесуэлы в наркопоставках.

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