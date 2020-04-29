В США перенесли процесс по делу россиянина Никулина

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В США из-за распространения коронавируса перенесли на 1 июня процесс по делу россиянина Евгения Никулина, которого обвиняют в киберпреступлениях.
В США перенесли процесс по делу россиянина Никулина
  • © Thomas Lefebvre / unsplash.com

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на распоряжение судьи, размещённое в судебной базе.

Процесс по делу Никулина был открыт в марте, но через несколько дней его прервали в связи с ограничениями из-за коронавируса, затронувшими работу судов в Сан-Франциско. 

Отмечается, что процесс переносился уже несколько раз.

Ранее заседание по делу Никулина в американском суде отложили до 4 мая.

Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.

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