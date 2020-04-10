Заседание в суде США по делу россиянина Никулина отложили до мая

Судебное заседание по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, отложили до 4 мая из-за введённого властями Сан-Франциско режима карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом объявил во время заседания окружной судья Уильям Алсап.

«Суд переносится на 4 мая, в 07:30 (17:30 мск. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что это будет первый понедельник после прекращения действия карантина.

«Цель заключается в том, чтобы обстановка в области здравоохранения улучшилась достаточно для проведения справедливого и публичного процесса при участии всех сторон, свидетелей и присяжных», — добавил судья.

Процесс по делу Никулина уже дважды переносили из-за пандемии коронавируса. Ожидалось, что он возобновится 13 апреля.

Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.