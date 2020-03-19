Процесс по делу россиянина Никулина в США перенесли на 13 апреля

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Судебный процесс в Сан-Франциско по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, временно приостановили до 13 апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распоряжение суда.
Процесс по делу россиянина Никулина в США перенесли на 13 апреля
  • Reuters

Процесс ранее отложили в связи с ограничениями на передвижения граждан в Сан-Франциско из-за эпидемии коронавируса. Ожидалось, что он возобновится 19 марта, однако судья удовлетворил ходатайство защиты о приостановке процесса до 13 апреля.

Защита отмечала, что один из свидетелей обвинения мог находиться в контакте с носителем коронавирусной инфекции COVID-19. 

Также указывается, что в тюрьме, где находится Никулин, нет тестов на коронавирус, поэтому его присутствие в суде может быть небезопасным, считают адвокаты.

В августе 2019 года Никулина лишили частной юридической помощи.

Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.

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