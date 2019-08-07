Обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина лишили частного адвоката

Гражданин России Евгений Никулин, обвиняемый в США в киберпреступлениях, был лишён частной юридической помощи.

«Нас отстранили в качестве его адвокатов от суда присяжных», — цитирует РИА Новости адвоката Никулина Аркадия Буха.

По его словам, защита настаивала на недопустимости того, чтобы Никулин предстал перед судом в силу его нестабильного психического состояния, однако судья не согласился с доводами и назначил ему государственных адвокатов.

Он также отметил, что возможность представлять интересы подзащитного по другим вопросам сохраняется.

«Если он будет признан виновным по итогам суда присяжных в начале января, мы будем подавать апелляцию», — добавил Бух.

В июне сообщалось, что заседание суда присяжных в США по делу Никулина назначено на 13 января 2020 года.

Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.