Обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина лишили частного адвоката

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Гражданин России Евгений Никулин, обвиняемый в США в киберпреступлениях, был лишён частной юридической помощи.
Обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина лишили частного адвоката
  • РИА Новости

«Нас отстранили в качестве его адвокатов от суда присяжных», — цитирует РИА Новости адвоката Никулина Аркадия Буха. 

По его словам, защита настаивала на недопустимости того, чтобы Никулин предстал перед судом в силу его нестабильного психического состояния, однако судья не согласился с доводами и назначил ему государственных адвокатов. 

Он также отметил, что возможность представлять интересы подзащитного по другим вопросам сохраняется. 

«Если он будет признан виновным по итогам суда присяжных в начале января, мы будем подавать апелляцию», — добавил Бух. 

В июне сообщалось, что заседание суда присяжных в США по делу Никулина назначено на 13 января 2020 года. 

Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.

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